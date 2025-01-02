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انفجار سيارة تسلا، إيلون ماسك يعلق على حادث فندق ترامب - أخبار كلمتك

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انفجار سيارة تسلا، إيلون ماسك يعلق على حادث فندق ترامب - أخبار كلمتك

انفجار سيارة تسلا، إيلون ماسك يعلق على حادث فندق ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 12:15 صباحاً - علق الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على حادث انفجار سيارة تسلا من إنتاج شركته بمرآب فندق الرئيس المنتخب دونالد ترامب في لاس فيجاس.

 

إيلون ماسك يعلق على انفجار سيارة تسلا بمحيط فندق ترامب

وقال إيلون ماسك فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يقوم فريق تسلا بأكمله بالتحقيق في هذا الأمر بالوقت الحالي. سيتم نشر المزيد من المعلومات بمجرد أن نعرف أي شيء. لم نر شيئا مثل هذا من قبل".

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) https://twitter.com/RpsAgainstTrump/status/1874541084153614339?ref_src=twsrc%5Etfw

وأفاد مسؤولو شرطة مدينة لاس فيجاس وإدارة إطفاء مقاطعة كلارك كاونتي، في مؤتمر صحفي، بأن شخصًا لقي حتفه داخل سيارة تسلا نتيجة انفجارها وأنهم يعملون على إخراج الجثة.

 

انفجار سيارة تسلا في مرآب السيارات التابع لفندق ترامب

وقالت متحدثة باسم المقاطعة في بيان إن الحريق نشب في مرآب السيارات التابع لـ فندق ترامب إنترناشونال هوتيل وتم الإبلاغ عنه في الساعة 08:40 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وصرّح جيريمي شوارتز، القائم بأعمال العميل الخاص المكلف بمكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في لاس فيغاس، في المؤتمر الصحفي: "أعلم أن لديكم الكثير من الأسئلة. ونحن لا نملك الكثير من الإجابات".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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