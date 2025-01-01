الشرطة الأمريكية: مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في انفجار سيارة أمام فندق ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:41 مساءً - أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل شخص وإصابة 7 على الأقل في انفجار سيارة أمام فندق ترامب في لاس فيجاس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

انفجار أمام فندق ترامب

وقالت وسائل إعلام أمريكية مساء الأربعاء: إن سيارة من طراز "تسلا سايبرترك" انفجرت أمام فندق ترامب الفاخر في لاس فيجاس، بولاية نيفادا جنوب غرب الولايات المتحدة.

انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب الفاخر في لاس فيجاس

وأفادت تقارير إخبارية بأن الانفجار أدى إلى تصاعد سحابة كبيرة من الدخان، كما ذكرت أنه تم إخلاء فندق ترامب في لاس فيجاس بعد انفجار السيارة.

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ووفقا لقناة "News 3 Las Vegas" استجاب رجال الإطفاء للحريق، بينما قال رجل يدعى ستيفن فيلاندو يقيم في الفندق، إن "انفجارًا هائلًا حدث".

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