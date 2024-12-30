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فتحي بن لزرق يزف بشرى سارة بشأن المرتبات - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق يزف بشرى سارة بشأن المرتبات - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يزف بشرى سارة بشأن المرتبات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - كلمتك: خاص

 

زف الصحفي فتحي بن لزرق بشرى سارة لموظفي الدولة العسكريين والمدنيين.

وقال فتحي بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:انه سيتم صرف مرتب شهر نوفمبر للقطاع العسكري والمدني خلال يوم

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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