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بعد رفع الحصانة.. النيابة تستدعي قاضية بارزة للتحقيق في عدن - أخبار كلمتك

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بعد رفع الحصانة.. النيابة تستدعي قاضية بارزة للتحقيق في عدن - أخبار كلمتك

بعد رفع الحصانة.. النيابة تستدعي قاضية بارزة للتحقيق في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:47 مساءً - كلمتك/خاص:

استدعت نيابة استئناف جنوب عدن القاضية دكتور/رواء عبداللة مجاهد للتحقيق صباح يومنا هذا الاثنين الموافق 12/30 بعد ان قام مجلس القضاء الاعلئ بوقت سابق برفع الحصانة القضائية عن القاضية واحالتها للتحقيق.

وذلك  بناء علئ شكوى مقدمة من رئيس هيئة التفتيش القضائي بتهمة (اهانة موظف عام)  اثر مقالات علئ مواقع التواصل الاجتماعي تنسب للقاضية  نشرت موخرا تنتقد فيها سلوك هيئة التفتيش القضائي بعد قيام الاخيرة باصدار قرار بوقف مرتبها وهو القرار الذي تعتبره اوساط قانونية وحقوقية عديدة مخالف لقانون السلطة القضائية الذي يحرم المساس بمعاش القاضي باي حال من الاحوال حتى بحالة عزله كما وتعتبر ان باعثه تصفية حسابات جهوية كون القاضية المحالة للتحقيق تشغل امين عام نادي قضاة اليمن والقائم باعمال رئيس النادي منذ مابعد حرب 2015 ولازالت ..

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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