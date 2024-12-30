بعد رفع الحصانة.. النيابة تستدعي قاضية بارزة للتحقيق في عدن - أخبار كلمتك

استدعت نيابة استئناف جنوب عدن القاضية دكتور/رواء عبداللة مجاهد للتحقيق صباح يومنا هذا الاثنين الموافق 12/30 بعد ان قام مجلس القضاء الاعلئ بوقت سابق برفع الحصانة القضائية عن القاضية واحالتها للتحقيق.
وذلك بناء علئ شكوى مقدمة من رئيس هيئة التفتيش القضائي بتهمة (اهانة موظف عام) اثر مقالات علئ مواقع التواصل الاجتماعي تنسب للقاضية نشرت موخرا تنتقد فيها سلوك هيئة التفتيش القضائي بعد قيام الاخيرة باصدار قرار بوقف مرتبها وهو القرار الذي تعتبره اوساط قانونية وحقوقية عديدة مخالف لقانون السلطة القضائية الذي يحرم المساس بمعاش القاضي باي حال من الاحوال حتى بحالة عزله كما وتعتبر ان باعثه تصفية حسابات جهوية كون القاضية المحالة للتحقيق تشغل امين عام نادي قضاة اليمن والقائم باعمال رئيس النادي منذ مابعد حرب 2015 ولازالت ..
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