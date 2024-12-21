مشاهير العرب - «بالأمارة النهارده السبت».. صلاح عبد الله يطمئن جمهوره على حالته الصحية بطريقته الخاصة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - كشف الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن آخر التطورات الصحية لحالته خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب إصابته بوعكة صحية مفاجئة.

صلاح عبد الله يطمأن جمهوره عن حالته الصحية

وفي هذا السياق، طمأن صلاح عبد الله، جمهوره عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» عن حالته الصحية، قائلا: «ببركة دعاكم وبإذن الواحد الأحد، خفيت شوية من البرد اللي عدَّى الحد، أحسن كتير دلوقتي ومركز لأقصى حد، وبالأمارة النهاردة السبت وبعد بكره الحد».

الحالة الصحية لـ صلاح عبد الله

وفي وقت سابق، تعرض صلاح عبد الله لـ وعكة صحية نتيجة التغيرات المناخية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن يشعر بألم شديد في جسمه.

وقال صلاح عبد الله، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «نزلة برد شديدة بتشاور عقلها، تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها، يا خلق حد صالح يناشدها يقولها، إن عضم صاصا ماعادشي حِملها».

آخر أعمال صلاح عبد الله

جدير بالذكر، أن آخر أعمال صلاح عبد الله، ظهوره كضيف شرف في مسلسل تيتا زوزو من بطولة النجمة إسعاد يونس الذي يعرض حاليا من خلال شاشة dmc، بالتعاون مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل، بسمة داوود، مجدي بدر، أحمد عنان، جودي مسعود، تأليف محمد عبد العزيز وشيرين عادل.

صلاح عبد الله ناعيا نبيل الحلفاوي

وفي وقت سابق، أعرب صلاح عبد الله، عن حزنه لتدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، وذلك بعد نقله إلى المستشفى.

وطلب صلاح عبد الله، المتابعين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» بالدعاء لـ نبيل الحلفاوي، قائلا: «تويتر مالوش طعم من غيرك يا

بلبل.. ونبي دعواتكم لنبيل الحلفاوي».

وتوفي الفنان نبيل الحلفاوي، الأحد 15 ديسمبر 2024، عن عمر ناهز 77 عاما، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، إثر تعرضه لأزمة صحية استدعت احتجازه في العناية المركزة.