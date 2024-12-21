يخوض منتخب اليمني اول مباراته بكاس الخليج العربي بدولة الكويت يوم غدا.
ويلتقي المنتخب اليمني عند الساعة الخامسة عصرا بتوقيت اليمن شقيقه العراقي في اول مباريات المنتخبين
وستنقل القنوات التالية المباراة
تعرف على موعد اول مباراة لمنتخب اليمن بكاس الخليج العربي والمنتخب الذي سيلتقيه - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - كلمتك/خاص:
يخوض منتخب اليمني اول مباراته بكاس الخليج العربي بدولة الكويت يوم غدا.
يخوض منتخب اليمني اول مباراته بكاس الخليج العربي بدولة الكويت يوم غدا.
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