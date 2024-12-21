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تعرف على موعد اول مباراة لمنتخب اليمن بكاس الخليج العربي والمنتخب الذي سيلتقيه - أخبار كلمتك

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تعرف على موعد اول مباراة لمنتخب اليمن بكاس الخليج العربي والمنتخب الذي سيلتقيه - أخبار كلمتك

تعرف على موعد اول مباراة لمنتخب اليمن بكاس الخليج العربي والمنتخب الذي سيلتقيه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - كلمتك/خاص:

يخوض منتخب اليمني اول مباراته بكاس الخليج العربي بدولة الكويت يوم غدا.
ويلتقي المنتخب اليمني عند الساعة الخامسة عصرا بتوقيت اليمن شقيقه العراقي في اول مباريات المنتخبين
وستنقل القنوات التالية المباراة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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