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"الحب كله" يجمع مي عز الدين وآسر ياسين في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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"الحب كله" يجمع مي عز الدين وآسر ياسين في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

"الحب كله" يجمع مي عز الدين وآسر ياسين في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:15 مساءً -  تشارك الفنانة مي عز الدين خلال سباق رمضان 2025 بمسلسل “الحب كله” مع الفنان آسر يس.

وأعلن مخرج العمل تامر محسن عن التجهيزات النهائية لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.
 

ويناقش العمل أزمة العملة وسعر الصرف في الفترة بين يناير 2023 وحتى مارس 2024، وهي الفترة التي وصل فيها سعر الدولار لما يقرب من 70 جنيهًا،  ويشارك في بطولته الفنانة إيمان العاصي التي تميزت في مسلسل ضد القانون.

 

 وقدمت الفنانة مى عز الدين مؤخرًا مسرحية قلبي وأشباحه وشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف، ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

 مسرحية قلبي وأشباحه بطولة مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور، ودعاء رجب وإبرام سمير، والعمل من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، وإنتاج صلاح الجهيني وإخراج محمد محمدي.

 

تدور مسرحية قلبي وأشباحه، في إطار رعب كوميدي، خلال تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، ويفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، إذ تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وطاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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