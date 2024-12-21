مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 10:01 صباحاً - عاد مسلسل صلاح الدين الأيوبي ليتصدر محرك البحث من جديد، وذلك بعد عرض حلقاته على قناة الفجر الجزائرية، وهذا ما جعل البحث متزايدا حول مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

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مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

وأما عن مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي، فمن المقرر أن يتم عرض الحلقة 38 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي خلال الأيام القادمة في الأوقات التالية:

- على قناة تي آر تي التركية يوم الإثنين من كل أسبوع في الساعة 7:00 مساء بتوقيت تركيا والسعودية.

- كل يوم ثلاثاء على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت المملكة.

- سيتم توفير الحلقة مترجمة على بعض المواقع على الإنترنت.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل

وجاء تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي، فجاءت كالتالي:

أولا: النايل سات

- التردد: 12645.

- استقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 3/4.

ثانيا: عرب سات

- التردد: 11034.

- استقطاب أفقي (H).

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة TRT التركية

وجاء تردد قناة TRT التركية، كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11392.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: ⅞.

- الجودة: SD.