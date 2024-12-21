مكتبتا مصر الجديدة والمستقبل تحتفيان بذكرى محفوظ وجاهين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:35 مساءً - تحتفل مكتبة المستقبل العامة بذكرى ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ بمعرض لأهم مؤلفاته، وتتضمن: عبث الأقدار، رادوبيس، كفاح طيبة، خان الخليلي، زقاق المدق، السراب، والذي يمتد إلى نهاية شهر ديسمبر الجارى.

نجيب محفوظ

نجيب محفوظ هو أحد أشهر الكتاب المصريين في القرن العشرين. ولد في القاهرة عام 1911 وتوفي في العام 2006. يعد نجيب محفوظ من أبرز الكتاب العرب الذين حصدوا جوائز عالمية عديدة عن أعماله الأدبية.

بدأ نجيب محفوظ كتابة الروايات في الأربعينيات من عمره.

وتتميز روايات نجيب محفوظ بأسلوبها السهل والواضح والذي يستطيع القارئ فهمه بسهولة هذا بالإضافة لقدرتها على وصف المشاعر الإنسانية بشكل واقعي ومؤثر.

حصل نجيب محفوظ على العديد من الجوائز الأدبية العالمية، منها جائزة نوبل في الأدب عام 1988، وجائزة النيل للأدب عام 1990.

تعد حياة نجيب محفوظ ملهمة للكتاب العرب، حيث كان يعتبر نموذجًا للكاتب الناجح الذي يتمتع بالإبداع والتفان.

مكتبة مصر الجديدة تحتفي بذكري جاهين

كما تحتفي مكتبة مصر الجديدة العامة بذكرى ميلاد الشاعر والفنان الكبير صلاح جاهين، حيث تقيم المكتبة معرضا فنيًا مفتوحا للجمهور يهدف لتسليط الضوء على إبداعات جاهين وتعريف الأجيال الجديدة بأعماله الفنية والشعرية، وذلك فى الساعة 3 من عصر بعد غد الاثنين.

ويتضمن المعرض مجموعة من الكاريكاتيرات والمؤلفات التي تركها الراحل، بالإضافة إلى لوحات للفنان التشكيلي أحمد بيرو، مستوحاة من روح فن صلاح جاهين

صلاح جاهين

يذكر أن صلاح جاهين هو شاعر ورسام كاريكاتير وسيناريست من مواليد القاهرة فى ٢٥ ديسمبر١٩٣٠، التحق بكلية الفنون الجميلة ثم تركها ليلتحق بكلية الحقوق بناء على رغبة والده والذى كان يعمل بسلك القضاء، وكتب أولى قصائده عام ١٩٣٦ فى رثاء شهداء مظاهرات الطلبة فى المنصورة ولم تظهر موهبة الرسم الكاريكاتيرى عنده إلا فى سن متأخرة.

أصدر عدة دواوين شعرية مثل موال عشان القنال ١٩٥٧، والرباعيات ١٩٦٣، وقصاقيص ورق ١٩٦٥ كما شهدت فترة الستينيات تعاونا دائما بينه وبين عبدالحليم حافظ وكمال الطويل في الغناء عن مبادئ ثورة يوليو؛ لتبسيطها للعامة في أعمال غنائية مثل: صورة، ويا أهلا بالمعارك، احنا الشعب، وبالأحضان، وغيرها كما قدم العديد من الأعمال المسرحية مثل أوبريت العرائس الشهير الليلة الكبيرة، وأوبريت القاهرة فى ألف عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.