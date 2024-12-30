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قناة اقرأ تنتقل من البث الفضائي إلى الرقمي بعد أيام قليلة - أخبار كلمتك

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قناة اقرأ تنتقل من البث الفضائي إلى الرقمي بعد أيام قليلة - أخبار كلمتك

قناة اقرأ تنتقل من البث الفضائي إلى الرقمي بعد أيام قليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:37 مساءً - الإثنين 30/ديسمبر/2024 - 05:34 م 12/30/2024 5:34:34 PM

إقرأ
إقرأ

 

بعد ما يزيد على ستة وعشرين عاما من إطلاقها، تتحول قناة اقرأ من البث الفضائي إلى البث الرقمي، حيث أعلنت على قناتها الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي عن انتقالها الكامل إلى البث المباشر على مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني ومنصتها على يوتيوب

 

قناة اقرأ

 وقد تم حصر وجمع مواد قناة اقرأ من مختلف مراكز البث، وتقوم فرق تحريرية وفنية بتنظيم وتجهيز مكتبة رقمية شاملة من خلال مراجعة وتصنيف كافة المواد، والعمل على رفع جودتها لتلبي المعايير الفنية للبث عالي الجودة، حتى يستمتع الجمهور بتجربة مشاهدة حديثة للقناة، التي اعتادوا على مشاهدتها لما يزيد على ربع قرن من الزمان، وهو ما سوف يساهم في اكتساب شرائح جديدة من الجمهور الأصغر سنا ووصول رسالتها إلى شرائح أوسع من

 

تاريخ قناة إقرأ

 

يشار إلى أن قناة اقرأ انطلقت في العام 1998 على يد الشيخ صالح كامل، حيث تم إنتاج وبث ما يزيد على 27 ألف ساعة من المحتوى الهادف لتدعيم القيم الإسلامية والإنسانية، ويغطى الجوانب الاجتماعية والتنموية والترفيهية التي تحتاج لها الأسرة حول العالم، بأسلوب قيمي وطرح متزن يلتزم بالمبادئ المهنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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