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موعد ومكان تشييع جثمان نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية - أخبار كلمتك

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موعد ومكان تشييع جثمان نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية - أخبار كلمتك

موعد ومكان تشييع جثمان نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 12:30 صباحاً - غيب الموت المطرب أحمد عدوية، قبل ساعات قليلة عن عمر يناهز 79 عاما.

وكشفت الأسرة عن تشييع جنازة الفنان أحمد عدوية بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين من مسجد حسين صدقي بالمعادي، والدفن في مقابر السيدة عائشة.

المطرب أحمد عدوية

 ويعتبر الفنان أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، حيث يعتبر الأب الروحي لمن جاؤوا بعده مثل حكيم. 

 

قام أيضًا "عدوية" بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة، كما أن الكثير ممن يعتبرون من عمالقة الموسيقى العربية في زمنه قد مدحوا صوته مثل محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ بل وقد وصل الأمر أنه في إحدى الحفلات الخاصة غنى عبد الحليم حافظ أغنية عدوية «السح الدح إمبو» وغنّى عدوية أغنية عبد الحليم حافظ «خسارة خسارة».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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