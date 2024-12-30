الرياضة - 06:16 - «حمدي الحماحمي».. رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:16 - «حمدي الحماحمي».. رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين - أخبار كلمتك

ضمت 20 عملًا، تركي آل الشيخ يعلن القائمة القصيرة لجائزة القلم الذهبي - أخبار كلمتك

ضمت 20 عملًا، تركي آل الشيخ يعلن القائمة القصيرة لجائزة القلم الذهبي - أخبار كلمتك

عاجل:مندوبة امريكا لدى مجلس الأمن تتحدث عن الضربات الإسرائيلة ضد الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:مندوبة امريكا لدى مجلس الأمن تتحدث عن الضربات الإسرائيلة ضد الحوثي - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - وزير الداخلية يبحث خطط تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - وزير الداخلية يبحث خطط تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين بختام التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين بختام التعاملات - أخبار كلمتك

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024 - أخبار كلمتك

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024 - أخبار كلمتك

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع - أخبار كلمتك

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع - أخبار كلمتك

أول تعليق لمدبولي بشان بقرارات "الأعلى للإعلام" لضبط أداء البرامج الدينية والرياضية - أخبار كلمتك

أول تعليق لمدبولي بشان بقرارات "الأعلى للإعلام" لضبط أداء البرامج الدينية والرياضية - أخبار كلمتك

الحكومة و"التحالف الوطني" يبحثان توزيع 2 مليون "كرتونة رمضان" دعما للأسر المحتاجة - أخبار كلمتك

الحكومة و"التحالف الوطني" يبحثان توزيع 2 مليون "كرتونة رمضان" دعما للأسر المحتاجة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:38 - والد محمد صلاح يفجر مفاجأة بشأن الفريق الجديد لنجم ليفربول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:38 - والد محمد صلاح يفجر مفاجأة بشأن الفريق الجديد لنجم ليفربول - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:38 - والد محمد صلاح يفجر مفاجأة بشأن الفريق الجديد لنجم ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:38 مساءً - فجر والد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الإثنين، وذلك بعدما كشف عن مستقبل نجله الذي ينتهي تعاقده مع الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وظهر والد محمد صلاح في مقطع فيديو رفقة عدد من أصدقائه، وكان من بينهم بعض المواطنين من المملكة العربية السعودية، والذين أكدوا أن النجم المصري قريبًا من الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي.

وقال أحد الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، إن والد محمد صلاح أخبرهم بأن نجله قريبًا من الانتقال إلى صفوف فريق الهلال السعودي في الفترة المقبلة.

ورد والد محمد صلاح مؤكدًا وجود عروض لنجله من أندية الهلال والاتحاد، وشدد على أنه سينتقل إلى الفريق صاحب العرض المالي الأكبر، وأنه يرحب بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس"، أمس الأحد، بشأن مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول: "لا، نحن بعيدون عن ذلك ولا أريد أن أضع أي شيء في وسائل الإعلام".

ويتربع صلاح على قمة جدول ترتيب هدافي البطولة العريقة هذا الموسم برصيد 17 هدفا، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

كما يتصدر صلاح قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البطولة هذا الموسم، بعدما قدم لزملائه 13 تمريرة حاسمة، متفوقا بفارق 3 تمريرات على أقرب ملاحقيه بوكايو ساكا، نجم أرسنال.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

طه عزت: تقرير الحكم أنقذ الزمالك من غياب جماهيره في المباريات القادمة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق