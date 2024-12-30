الرياضة - 05:38 - والد محمد صلاح يفجر مفاجأة بشأن الفريق الجديد لنجم ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:38 مساءً - فجر والد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الإثنين، وذلك بعدما كشف عن مستقبل نجله الذي ينتهي تعاقده مع الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وظهر والد محمد صلاح في مقطع فيديو رفقة عدد من أصدقائه، وكان من بينهم بعض المواطنين من المملكة العربية السعودية، والذين أكدوا أن النجم المصري قريبًا من الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي.

وقال أحد الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، إن والد محمد صلاح أخبرهم بأن نجله قريبًا من الانتقال إلى صفوف فريق الهلال السعودي في الفترة المقبلة.

ورد والد محمد صلاح مؤكدًا وجود عروض لنجله من أندية الهلال والاتحاد، وشدد على أنه سينتقل إلى الفريق صاحب العرض المالي الأكبر، وأنه يرحب بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس"، أمس الأحد، بشأن مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول: "لا، نحن بعيدون عن ذلك ولا أريد أن أضع أي شيء في وسائل الإعلام".

ويتربع صلاح على قمة جدول ترتيب هدافي البطولة العريقة هذا الموسم برصيد 17 هدفا، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

كما يتصدر صلاح قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البطولة هذا الموسم، بعدما قدم لزملائه 13 تمريرة حاسمة، متفوقا بفارق 3 تمريرات على أقرب ملاحقيه بوكايو ساكا، نجم أرسنال.