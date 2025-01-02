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موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:20 صباحاً -  يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري غدا الجمعة، في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين غدا الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات  – إمام عاشور – مروان عطية –  أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي – محمود كهربا – سمير محمد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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