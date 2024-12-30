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تعرف على موعد ومكان عزاء المطرب أحمد عدوية - أخبار كلمتك

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تعرف على موعد ومكان عزاء المطرب أحمد عدوية - أخبار كلمتك

تعرف على موعد ومكان عزاء المطرب أحمد عدوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:37 مساءً - الإثنين 30/ديسمبر/2024 - 05:32 م 12/30/2024 5:32:36 PM

عدوية، كلمتك
عدوية، كلمتك

تستقبل أسرة الفنان أحمد عدوية، العزاء، الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث شيعت جنازة الراحل اليوم من مسجد حسين صدقي بالمعادي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم عبدالباسط حمودة، ومصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وحلمي عبد الباقي، وحمادة هلال ومحمود الليثي، وعدد من الأقارب والأصدقاء.

 

المهن الموسيقية تنعى أحمد عدوية 

 وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد نعت ببالغ الحزن والأسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية، وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لنجله الفنان محمد عدوية ولأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

الفنان أحمد عدوية 

وأحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، قدم أغنيات خالدة مثل “زحمة يا دنيا زحمة” و”السح الدح امبو”، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي، وعدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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