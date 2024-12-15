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مشاهير العرب - محمود حافظ يعلن اختراق حساباته على مواقع التواصل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمود حافظ يعلن اختراق حساباته على مواقع التواصل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمود حافظ يعلن اختراق حساباته على مواقع التواصل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:01 مساءً - محمود حافظ.. أعلن الفنان محمود حافظ، تعرض جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، للاختراق بالإضافة إلى تعرضه لمحاولات ابتزاز.

اختراق حسابات محمود حافظ

وكشف الفنان محمود حافظ عن تعرض جميع حساباته على السوشيال ميديا للسرقة وللاختراق الإلكتروني، مؤكدا أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية مع الفاعل.

الفنان محمود حافظ

وقال محمود حافظ في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «تم اختراق جميع حساباتي على السوشيال ميديا والواتس آب وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة».

ابتزاز الفنان محمود حافظ

وردًا على واقعة السرقة، تقدم محمود حافظ ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة بتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الجيزة.

اختراق حساب محمود حافظ

وقال محمود حافظ إنه يتعرض لمحاولة ابتزاز وتهديد من قبل شخص مجهول يطلب منه مبالغ مالية بعد الاستيلاء على حساباته الشخصية، طالبًا منه دفع مبالغ مالية، واستجاب لها ثم عاود لطلب أموال أخري مما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن المخترق استولى على مقاطع فيديو خاصة به وتسجيلات من مكالمات عبر الإنترنت، ثم استخدمها لابتزازه ماليًا، مطالبًا إياه بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم نشر تلك المقاطع.

اختراق حسابات محمود حافظ

وبناءً على البلاغ المقدم من محمود حافظ، أمرت النيابة العامة بإجراء تحريات موسعة لتحديد هوية المتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكد الفنان أنه قام باتباع كافة الخطوات القانونية للتصدي لهذه الجريمة، معربًا عن أمله في سرعة القبض على الجاني.

محمود حافظ

وأعرب محمود حافظ عن صدمته من الواقعة، مشيرًا إلى ضرورة التوعية بخطورة الابتزاز الرقمي والاهتمام بتأمين الحسابات الشخصية، لافتًا إلى أن مثل هذه الحوادث تهدد خصوصية الأفراد بشكل خطير.

آخر أعمال محمود حافظ

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حافظ، كان فيلم «المخفي»، الذي عرض في دور العرض السينمائي مؤخرًا وهو من بطولة الفنان أحمد سلطان، حقق العمل نجاح جماهيري كبير.

وشارك في بطولة فيلم «المخفي» بجانب أحمد سلطان عدد من الفنانين أبرزهم: عمرو عبد الجليل، ريهام الشنواني، محمود حافظ، بدرية طلبة، محمد محمود، ريم المصرى ومحمد محسن والعمل من تأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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