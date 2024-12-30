عصام عمر لكلمتك: مشاهد البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو صعبة بسبب "الكلب" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:05 صباحاً - كشف الفنان عصام عمر عن تفاصيل فيلمه الجديد “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، وذلك خلال حضوره للعرض الخاص للفيلم بأحد المولات في السادس من أكتوبر.

وقال عصام عمر خلال لقائه مع ڤيتو: إنه تحمس كثيرا لخوض تجربة الفيلم، خاصة أنها مختلفة وجديدة على الجمهور من حيث الفكرة، حيث تدور أحداثه حوّل تبادل المشاعر بين شخص وكلبه الخاص.

وأضاف عصام عمر أن أغلب مشاهد الفيلم كانت صعبة وخاصة المشاهد مع الكلب، وتطلب مني ذلك تدريبات كثيرة وشاقة، خاصة وأني حرصت أن أذاكر شخصية حسن التي اقدمها للفيلم بشكل جيد

وأكد عصام عمر أنه يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل يحمل اسم “ نص الشعب اسمه محمد”، بالإضافة إلى فيلم سيكو سيكو مع طه دسوقي.

قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

يتناول فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو قصة حسن الشاب الثلاثيني الذي يجد نفسه مضطرًا لمواجهة مخاوف ماضية في سبيل إنقاذ كلبه وصديقه الوحيد رامبو من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطر دون ذنب، ويتحول حسن فجأة إلى شخص مطارد من قِبل جاره كارم وأهالي الحي، ليبدأ رحلة مثيرة ومحفوفة بالمخاطر.

ويعتبر “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” الفيلم الروائي الأول للمخرج خالد منصور بعد سلسلة من الأفلام القصيرة.

وتوج الفيلم مؤخرًا بالجائزة الكبرى وجائزة النقاد في النسخة الرابعة والعشرين من مهرجان “سينيميد” البلجيكي.

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