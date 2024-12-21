مشاهير العرب - وفاة محسن التوني عميد المعهد العالي للسينما سابقا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - رحل عن عالمنا اليوم السبت 21 ديسمبر، الدكتور محسن التوني، الأستاذ بقسم الصوت والعميد السابق بالمعهد العالي للسينما، دون الكشف عن سبب أو تفاصيل الوفاة.

وفاة محسن التوني

وأعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة، وفاة مهندس الصوت السينمائي محسن التونى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الأمير أباظة: «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، توفى إلى رحمه الله الدكتور محسن التونى، العميد السابق للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، اللهم اغْفِرْله وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ.

جنازة محسن التوني

ومن جانبها نعت نقابة المهن السينمائية الراحل محسن التوني في بيان جاء فيه: «ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل الدكتور محسن التوني استاذ بقسم الصوت وعميد المعهد العالي للسينما سابقا وعضو مجلس إدارة النقابة، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان».

وكشفت أيضا عن موعد ومكان صلاة جنازة محسن التوني، من المقرر أن تقوم صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، وتشيع الجثمان إلى مثواها الأخير.

محسن التوني

ويذكر أن، الدكتور محسن التوني، كان يشغل منصب عميد المعهد العالي للسينما، له إسهامات عدة في تطوير معهد السينما، تخرج على يديه عدة أسماء من نجوم الوسط السينمائي.

وكان المشرف العام على مهرجان أبو الهول السينمائي الدولي لأفلام دارسي السينما في العالم، فى دورته الأولى، وهو المهرجان الذى شهد تكريم عددا كبيرا من قدامى دارسى السينمائيين من دارسى أكاديمية الفنون، منهم المصور الكبير على شوقى، رئيس قسم التصوير الأسبق بمعهد السينما، والسيناريست الراحل سعيد عماشة والدكتور مختار يونس أستاذ الإخراج بمعهد السينما.