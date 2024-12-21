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مشاهير العرب - نبيل الحلفاوي حاضرا.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأفضل 2024 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نبيل الحلفاوي حاضرا.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأفضل 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نبيل الحلفاوي حاضرا.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأفضل 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 11:16 صباحاً - مهرجان الأفضل 2024.. أقيم حفل توزيع جوائز مهرجان الأفضل لعام 2024، في دورته العاشرة، مساء أمس الجمعة، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

حفل مهرجان الأفضل 2024

وشهد حفل مهرجان الأفضل 2024 حضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات تقديرا لأعمالهم وإنجازاتهم الفنية والإنسانية.

مهرجان الأفضل 2024

ويُعد مهرجان الأفضل هذا العام مختلفًا عن الدورات السابقة، حيث اعتمد لأول مرة على دمج تصويت الجمهور مع قرارات لجنة التحكيم لاختيار الفائزين، مما يُعزّز من مصداقية النتائج، تحت رئاسة الفنان محمود قابيل، بينما تُشرف الإعلامية سهير جودة على تنظيمه العام، تحت شعار «الأفضل.. لمن يستحق».

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأفضل 2024

وتميزت هذه الدورة من المهرجان بإضافة جائزة جديدة تحت عنوان «إنجاز العمر»، التي قدمت للمرة الأولى هذا العام، وحصل عليها الدكتور العالمي مجدي يعقوب، والفنان يحيى الفخراني، والفنانة نادية الجندي، بالإضافة إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

مهرجان الأفضل 2024

تكريم نبيل الحلفاوي في مهرجان الأفضل 2024

وقررت إدارة مهرجان الأفضل منح جائزة «إنجاز العمر» للفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي توفي في الأيام الماضية، وتسلمها ابناه.

حفل توزيع الأفضل 2024

وأعرب الفنان يحيى الفخراني عن تقديره للراحل قائلاً: «نبيل الحلفاوي كان أنبل النبلاء وأصدق الأصدقاء، وترك أثرًا لا يُنسى في حياتنا جميعًا».

جائزة النجم الذهبي

وكانت الجائزة التالية جائزة «النجم الذهبي»، والتي حصل عليها الفنان أحمد السقا، وأهداها إلى روح والده المخرج الراحل صلاح السقا. كما وجه تحية خاصة للرئيس الشرفي للمهرجان، الفنان محمود قابيل.

أحمد السقا في مهرجان الأفضل 2024

جوائز الأفضل 2024

في فئة المسلسلات، فاز مسلسل «الحشاشين» بجائزة أفضل مسلسل درامي، وعرض رسالة مسجلة لبطل العمل الفنان كريم عبد العزيز، أعرب فيها عن سعادته بالجائزة، وشكر فيها لجنة التحكيم والجمهور.

بينما حصد مسلسل «كامل العدد» للنجمين شريف سلامة ودينا الشربيني جائزة أفضل مسلسل كوميدي، تكريمًا لأدائهما الفني المتميز والنجاح الساحق الذي حققه خلال موسمين.

حفل توزيع الأفضل 2024

جوائز مهرجان الأفضل 2024

وفاز بجوائز الإبداع، كل من: الفنان حمادة هلال، الفنان خالد الصاوي، المطرب إيهاب توفيق، وذلك تقديرًا لأعمالهم الفنية المميزة واسهاماتهم في إثراء الفن بأدوار هادفة.

جوائز مهرجان الأفضل 2024
مهرجان الأفضل 2024

جائزة أفضل ممثل دراما

وفاز الفنان أحمد العوضي، للمرة الثانية بجائزة أفضل ممثل دراما، بفضل تصويت الجمهور وقرار لجنة التحكيم معًا، عن دوره في مسلسل «حق عرب»، الذي عرض في رمضان 2024.

أحمد العوضي في مهرجان الأفضل 2024
مهرجان الأفضل 2024

جائزة أفضل ممثل كوميدي

وحصد الفنان السعودي فايز بن جريس، جائزة أفضل ممثل كوميدي في الدراما العربية، وذلك تقديرًا لنجاحاته الكبيرة خلال مسلسل «بيت العنكبوت».

مهرجان الأفضل 2024
مهرجان الأفضل 2024

توزيع جوائز الأفضل 2024

في فئة الدراما النسائية، فازت الفنانة مي عمر بجائزة أفضل ممثلة دراما، بينما حصلت انتصار على جائزة أفضل ممثلة بطولة خاصة عن مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، كما فازت ليلى زاهر بجائزة التفوق في التمثيل في نفس العمل.

وحصلت نهى عابدين بجائزة أفضل ممثلة دراما عن مسلسل «العتاولة»، بينما فازت إيمان العاصي على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل «برغم القانون» في فئة الأعمال الدرامية خارج رمضان، بينما فاز محمد القس بجائزة أفضل ممثل في نفس الفئة.

حفل توزيع جوائز الأفضل 2024
حفل توزيع الأفضل 2024

أما في فئة السينما، فقد فاز فيلم «الحريفة» بجائزة أفضل فيلم سينمائي لعام 2024، بينما فاز نور النبوي بجائزة أفضل ممثل سينما شاب، ومحمد ممدوح بجائزة أفضل ممثل سينما لعام 2024. كما تم تكريم الفنان هشام ماجد بجائزة «نجم العام».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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