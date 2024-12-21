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مشاهير العرب - ظاظا يكتشف سر اختفاء شقيقه.. تفاصيل مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 6 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ظاظا يكتشف سر اختفاء شقيقه.. تفاصيل مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 6 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ظاظا يكتشف سر اختفاء شقيقه.. تفاصيل مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 6 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 01:26 مساءً - مسلسل ساعته وتاريخه.. عرضت الحلقة السادسة من مسلسل ساعته وتاريخه، والتي شهدت أحداثا درامية مثيرة ومشاهد مليئة بالتوتر، حيث تم تسليط الضوء على قضايا الدارك ويب، وأبشع الجرائم المرتبطة به.

تفاصيل مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 6

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل ساعته وتاريخه الذي يعرض عبر قناة DMC، بتناول الجرائم التي ترتكب بسبب الـ«دارك ويب» من خلال شخصية دكتور سمير، تجسيد الفنان سليمان عيد، والذي يمتلك عيادة خاصة به، حيث ظهر وهو يداوي جرح ظاظا الذي يجسد شخصيته الفنان الشاب إسلام خالد، بعدما حدثت بينه وبين صديقه مشاجرة تسببت في جرحه.

الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه
الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه

وبالرغم من محاولة فعل دكتور سمير الخير ومحاولته الإصلاح بين ظاظا وصديقه، فإن الصديقين اتفقا على سرقة الدكتور سمير، وبالفعل سرق صديق ظاظا جهازا من العيادة وهرب به، وبعدها ذهب ظاظا ليحاول قتله للسرقة يغمى عليه ويسقط على الأرض فجأة.

الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه
الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه

ويضع الدكتور سمير مخدرا في مشروب ظاظا، وبعد وقوعه تحت تأثير المخدر، وضعه على السرير وكتفه، ليظهر في لايف على صفحات الـ«دارك ويب» وهو يقطع جثمانه أجزاء بالسكين وهو حي، ولكن ينجح ظاظا في الإفلات من السرير ويضع دكتور سمير مكانه على السرير، وفى هذه اللحظة يكتشف أنه السبب وراء اختفاء شقيقه الأصغر في ظروف غامضة، وهو الذي خطفه وقتله وقطعه أشلاء ليظهر لايف على الـ«دارك ويب» مقابل ملايين الجنيهات.

الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه
الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه

وخلال الحلقة، تحولت الوعود الزائفة إلى مشهد مرعب من تخدير ثم خنق، ولكن الجريمة لم تتوقف عند القتل، فقد تجاوز الأمر حدود الوحشية حين قرر الجناة تصوير الواقعة وتمثيل الجثة، ثم بيع المقاطع المصورة على الإنترنت المظلم، لتحقيق مكاسب مالية.

الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه
الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه

ولكن يتلقى ظاظا اتصالات متكررة من صديقه، الذي وصل إلى العيادة ومعه والده ليخبره أنه وجد قلادة شقيقه بندق داخل الصندوق الغامض، مما يعزز شعوره بالخيانة والغضب.

ورغم محاولات صديقة ووالدته إقناعه بالتراجع عن خطط الانتقام واللجوء إلى القضاء، إلا أن ظاظا ظل مترددًا ويشعر بالحزن على شقيقه.

في النهاية، تتغلب مشاعر الفقد والندم على ظاظا، حيث قرر التراجع عن قتل سمير على الرغم من استلامه دفعة مالية من الشخص المجهول كعربون لإكمال الجريمة.

الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه
الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه

تنتهي الحلقة بمشهد مليء بالعاطفة والانهيار النفسي لـظاظا، مع الإشارة إلى أن القضية ما زالت قيد تحقيق القضاء لكشف الفاعل الحقيقي.

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ويعرض مسلسل ساعته وتاريخه، عبر قنوات dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام 10 مساء، بجانب عرضه على منصة «Watch it» الرقمية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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