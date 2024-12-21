مشاهير العرب - ماجد الكدواني: «إبراهيم راجع من خلال موضوع عائلي الموسم الثالث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - وجه الفنان ماجد الكدواني رساله شكر إلى جمهوره على ردورد أفعالهم الإيجابية التي ساهمت في نجاح الموسمين السابقين لمسلسل «موضوع عائلي»، معربه عن أمله في أن ينال الموسم الثالث من العمل استحسانهم.

وقال «الكدواني»، في فيديو نشر له عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» لمنصة شاهد، وذلك استعداد لعرض الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي: «وحشتوني جدا جدا، إن شاء الله، إبراهيم راجع لكم من خلال موضوع عائلي الموسم التالت، وكل أفراد موضوع عائلي راجعلكم».

وتابع: «بشكركم على كل ردود أفعالكم اللي فرحة قلبنا من خلال الموسم الأول والثاني لموضوع عائلي، ويا رب نكون عند حسن ظنكم، ونقدر نقدم لكم حاجة حلوة من خلال موضوع عائلي الموسم الثالث على شاهد».

موعد عرض الموسم الثالث من موضوع عائلي

من المقرر أن تذاع أولى حلقات مسلسل موضوع عائلي الموسم الثالث يوم 26 ديسمبر الجاري، وذلك حسبما أعلنت منصة «شاهد»، عبر حسابها على «إنستجرام».

تفاصيل مسلسل موضوع عائلي

ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا، حيث شهدت أجزاءه السابقة نجاح فني وجماهيري كبير، وذلك لتضمنه على العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة، حيث دارت قصة مسلسل موضوع عائلي حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها.

وخلال الأحداث ترث الابنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما..

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يضم مسلسل موضوع عائلي، عدد من نجوم الفن أبرزهم ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، كما ضم العمل مجموعة جديدة من النجوم، منهم الفنانة نور التي تقدم دور طبيبة مخ وأعصاب، كذلك انضمت ياسمين وافي.

والمسلسل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال ماجد الكدواني

يعرض حاليا لـ الفنان ماجد الكدواني مسلسل «فقرة الساحر» الذي انطلق عرضه بشكل حصري عبر منصة «يانجو بلاي» يوم 19 ديسمبر 2024.

يشارك في بطولة مسلسل «فقرة الساحر» عدد من نجوم الفن أبرزهم: طه دسوقي وأسماء جلال، علي قاسم، بسمة، ووليد فواز»، وآخرين من الفنانين.

دارت أحداث مسلسل «فقرة الساحر» في إطار من المغامرة والأكشن والإثارة، حول حياة 3 أصدقاء مقربين لمى ومِكس وألفي الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء وتتصاعد الأحداث وتتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية، وهى أحداث مستوحاة من أحداث حقيقية.

مسلسل فقرة الساحر من تأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجانيني، وإخراج تامر محسن، ومن المقرر أن يتكون من 8 حلقات.