أبو يطرح أحدث أغنياته "الحرب العالمية" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - طرح النجم “أبو” أغنيته الجديدة "الحرب العالمية" على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو.

وتأتي أغنية الحرب العالمية لـ أبو من كلمات أبو ومحمد شافعى، وألحان أبو، وتوزيع موسيقى سيكا - منير ماهر.



أغنية "الحرب العالمية" تتحدث عن الحب بنوع من الفانتازيا، حيث يقول فى كلماتها "بيقولوا النووي هيضرب ومفيش حد هيبقى سليم.. وأن الدنيا دى فجأة هتقلب عركة مابين أمريكا والصين.. وأن الكوكب إكس هينزل يخبط فوق راس ناس ماشيين.. وأننا بكرة هنتعايش مع حبايبنا الفضائيين.. وكمان الفترة الجاية شكلها كده هتكون مؤذية.. كل الاخبار بتقول دى بوادر الحرب العالمية".

وكان من المقرر أن يطرح الفنان أبو أغنية "الحرب العالمية "فى أكتوبر الماضي، إلا أنه قام بتأجيل طرحها، نظرا لأحداث الحرب التى كانت من العدو الصهيونى على الأراضي اللبنانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.