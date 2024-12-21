بتكليف من قائد اللواء الثالث عاصفة المندوب الطبي للواء يكرم مدير الموارد البشرية بمستشفى الملك فهد - أخبار كلمتك

بتكليف من قائد اللواء الثالث عاصفة المندوب الطبي للواء يكرم مدير الموارد البشرية بمستشفى الملك فهد - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة توجه ضد الحوثيين عقب حديثهم عن هذا الامر - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة توجه ضد الحوثيين عقب حديثهم عن هذا الامر - أخبار كلمتك

القاضي قطران يتحدث عن أمر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

القاضي قطران يتحدث عن أمر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

التفكك الأسرى يدمر المجتمع.. «الأوقاف» تصدر العدد الأول من مجلة وقاية - أخبار كلمتك

التفكك الأسرى يدمر المجتمع.. «الأوقاف» تصدر العدد الأول من مجلة وقاية - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

أبو الغيط يفتتح الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي - أخبار كلمتك

أبو الغيط يفتتح الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يستقبل مرشحة مصر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يستقبل مرشحة مصر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - أخبار كلمتك

مدرب منتخب الكويت يتوعد الإمارات قبل مواجهة الغد في خليجي 26 (فيديو) - أخبار كلمتك

مدرب منتخب الكويت يتوعد الإمارات قبل مواجهة الغد في خليجي 26 (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «معك حتي يفرقنا الموت».. كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «معك حتي يفرقنا الموت».. كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده (صور) - أخبار كلمتك

الإحصاء: 9.8 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022/ 2023 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 9.8 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022/ 2023 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أبو يطرح أحدث أغنياته "الحرب العالمية" (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أبو يطرح أحدث أغنياته "الحرب العالمية" (فيديو) - أخبار كلمتك

أبو يطرح أحدث أغنياته "الحرب العالمية" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - طرح النجم “أبو” أغنيته الجديدة "الحرب العالمية" على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو.

وتأتي أغنية الحرب العالمية لـ أبو من كلمات أبو ومحمد شافعى، وألحان أبو، وتوزيع موسيقى سيكا - منير ماهر.
 

أغنية "الحرب العالمية" تتحدث عن الحب بنوع من  الفانتازيا، حيث يقول فى كلماتها "بيقولوا النووي هيضرب ومفيش حد هيبقى سليم.. وأن الدنيا دى فجأة هتقلب عركة مابين أمريكا والصين.. وأن الكوكب إكس هينزل يخبط فوق راس ناس ماشيين.. وأننا بكرة هنتعايش مع حبايبنا الفضائيين.. وكمان الفترة الجاية شكلها كده هتكون مؤذية.. كل الاخبار بتقول دى بوادر الحرب العالمية".

وكان من المقرر أن يطرح الفنان أبو أغنية "الحرب العالمية "فى أكتوبر الماضي، إلا أنه قام بتأجيل طرحها، نظرا لأحداث الحرب التى كانت من العدو الصهيونى على  الأراضي اللبنانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

افتتاح فعاليات اليوم المصري النيبالي بالقومي لثقافة الطفل (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق