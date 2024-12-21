مشاهير العرب - حمادة هلال يحتفل بتحقيق «يا ريت أهالينا ماربونا» 22 مليون مشاهدة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - احتفل الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بنجاح أغنية «يا ريت أهالينا ماربونا»، بعدما حققت حجم مشاهدات وصلت إلى أكثر من 22 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يويتوب» منذ طرحها حتى وقتنا الحالي.

وشارك حمادة هلال، البوستر التشويقي لأغنية «ياريت أهلينا ماربونا» عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقا عليها قائلا: «الحمد لله أغنية يا ريت أهالينا ماربونا تحقق 22 مليون مشاهدة، على جميع المنصات خلال 3 أيام، انتاج شركة ان جي ميوزك».

كلمات أغنية «يا ريت أهالينا ماربونا»

أغنية «يا ريت أهالينا ماربونا» من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضري.

وتضمنت كلمات أغنية «ياريت أهلينا ماربونا» الآتي: «يا ريت أهالينا ما ربونا، يا ريتهم كانوا حتى سابونا، في قلوبنا لو حتة قسوة، أهو نأذي بيها اللي أذونا، ربونا بـ لاء عيب ما يصحش، سابونا في عالم متوحش، وبقول بأمانة وعن نفسي، جربت أتحمل ما ارتحتش، يا ريت أهالينا ماربونا، كانوا حتى سابونا، في قلوبنا لو حتة قسوة، أهو نأذي بيها اللي أذونا».

آخر أعمال حمادة هلال

ويواصل الفنان حمادة هلال، خلال الفترة الحالية، تصوير مسلسل «المداح 5، استعدادا لعرضه ضمن أعمال موسم رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل المداح 5

ومن المقرر، أن يستكمل مسلسل «المداح 5 محاولات صابر، في التصدي للجن، حيث دارت أحداث الجزء الماضي، في إطار تشويقي، حول صابر، الذي يجد نفسه في حرب ضارية، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، حيث يدخل في مواجهة مع ملك الجن «قزح» (فتحي عبد الوهاب) باحث في الإعجاز القرآني، ويمر عبر بوابات مختلفة في الصراع المحتدم ما بين الخير والشر، ويعرض المسلسل في 30 حلقة خلال شهر رمضان المبارك.