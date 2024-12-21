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الرياضة - 05:21 - طرح البرومو التشويقي لفيلم الدشاش بطولة محمد سعد (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:21 - طرح البرومو التشويقي لفيلم الدشاش بطولة محمد سعد (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - طرح البرومو التشويقي لفيلم الدشاش بطولة محمد سعد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «الدشاش» من بطولة الفنان محمد سعد، البرومو التشويقي له عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وشاركت الشركة المنتجة لفيلم «الدشاش» لـ محمد سعد البرومو التشويقي عبر حسابها على «إنستجرام»، والذي كشف عن مجموعة من التفاصيل لدى العمل، حيث يظهر محمد سعد بثوب جديد، في مزيج يجمع بين الإثارة والتشويق، بشخصية الدشاش.

كما كشفت الجهة المنتجة في البرومو التشويقي، عن موعد عرضه في مصر والدول العربية، قائلة: «الإعلان الرسمي لفيلم الدشاش، يعرض يوم 1 يناير بجميع دور العرض في مصر و15 يناير بجميع الدول العربية».

فيلم «الدشاش»

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

فيلم «الدشاش» بطولة محمد سعد، زينة وباسم سمرة، خالد الصاوي، وليد فواز، أحمد فهيم، نسرين أمين، مريم الجندي، وتأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

الفنانة زينة والفنان محمد سعد

ومن ناحية أخرى، يعيد فيلم الدشاش التعاون بين زينة ومحمد سعد بعد 16 منذ تقديمهما معا فيلم بوشكاش الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج وش السعد الذي قدمه محمد سعد عام 2016 الذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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