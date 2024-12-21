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الرياضة - 05:21 - هل تسقط أمطار؟.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:21 - هل تسقط أمطار؟.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - هل تسقط أمطار؟.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - حالة الطقس غدا.. كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد 22 ديسمبر 2024، متوقعة أن يكون الطقس مائلا للبرودة في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ستكون معتدلة، وفي وقت الليل يسود طقسًا باردًا على أغلب الأنحاء، وتشتد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية ويصل البرد لحد الصقيع على المزروعات.

حالة الطقس غدا
الطقس غدا

وبالنسبة لـ الظواهر الجوية فستتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس غدا

حالة البحرين

وبالنسبة لـ حالة الطقس غدا في البحر المتوسط فستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 2.5: 3 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة الطقس غدا في البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة الطقس غدا الأحد

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 22 ديسمبر 2024

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 22 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 12
بنها 20 12
دمنهور 20 12
المنصورة 21 11
الزقازيق 21 11
شبين الكوم 20 12
طنطا 20 12
دمياط 20 16
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 20 10
رفح 10 9
رأس سدر 21 10
نخل 18 5
كاترين 15 3
الطور 23 13
طابا 19 11
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 20 12
مطروح 20 12
السلوم 19 9
سيوة 19 8
رأس غارب 23 14
الغردقة 24 14
سفاجا 23 15
الأقصر 24 12
أسوان 24 12
الوادي الجديد 22 9
أبو سمبل 24 12

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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