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الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أرون بوبينزا في فيفا - أخبار كلمتك

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الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أرون بوبينزا في فيفا - أخبار كلمتك

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أرون بوبينزا في فيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - أعلن نادي الزمالك، تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا مهاجم رابيد بوخارست الروماني.

وكتب عمرو أدهم عبر صفحته الرسمية على X:" تم تقديم شكوي ضد اللاعب ارون بوبيندزا رسميا وتلقي النادي الاخطار بالاستلام الرسمي من فيفا".

وفي الصيف الماضي، كان الزمالك أتم الاتفاق مع  ارون بوبيندزا لضمه وبالفعل وصلت البطاقة الدولية لنادي الزمالك قبل أن يتراجع اللاعب ويتعاقد مع رابيد بوخارست الروماني، ليقرر الزمالك تقديم شكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم. 

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز  في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء أمس الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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