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بداية.. جامعة عين شمس تشارك في ندوة «التوعية القانونية الشاملة» - أخبار كلمتك

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بداية.. جامعة عين شمس تشارك في ندوة «التوعية القانونية الشاملة» - أخبار كلمتك

بداية.. جامعة عين شمس تشارك في ندوة «التوعية القانونية الشاملة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - شارك وفد طلابي من جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، في ندوة بعنوان "التوعية القانونية الشاملة".

نظمت الندوة وزارة العدل بالتنسيق مع الجامعات المصرية، وأقيمت بمقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في زينهم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن مبادرة "بداية" تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الهوية المصرية، وبناء وعي وطني لدى الأجيال الجديدة، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، وحماية مقدرات الدولة، والمشاركة الفعالة في تحقيق التنمية الشاملة.

وشهدت مشاركة جامعة عين شمس تنسيقاً من قطاع التعليم والطلاب، تحت إشراف إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وبالتعاون مع إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

كما أشاد المشاركون في الندوة بالدور الرائد لجامعة عين شمس في دعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وتعزيز الوعي القانوني لدى الشباب. وأكدوا أن التعاون بين الجامعات ووزارة العدل يسهم بشكل كبير في إعداد أجيال واعية بحقوقها وواجباتها، قادرة على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

وأشار منظمو الندوة إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز من قدرة الطلاب على فهم التحديات التي تواجه المجتمع، وتدعم انخراطهم في تحقيق رؤية مصر 2030، التي ترتكز على بناء مجتمع متكامل يعتمد على الكفاءات الوطنية ويواكب التطورات العالمية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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