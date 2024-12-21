تعرف على موعد ومكان تشييع جنازة محسن التوني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 10:40 صباحاً - تقام صلاة الجنازة على الراحل مهندس الصوت السينمائي محسن التوني اليوم من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.



أعمال شارك فيها محسن التوني

وشارك مهندس الصوت السينمائى محسن التونى فى عدد من الأعمال الفنية، منها “المولد - جحيم تحت الماء - أبو كرتونة - المخطوفة - أربعة فى مهمة رسمية - شقاوة فى السبعين”.

وأصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا صحفيا تنعى فيه الراحل محسن التونى مهندس الصوت السينمائى الذى توفى اليوم.

وقالت نقابة المهن السينمائية فى بيانها: بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل الدكتور/ محسن التوني - استاذ بقسم الصوت وعميد المعهد العالي للسينما سابقا وعضو مجلس إدارة النقابة ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".





وأضافت نقابة المهن السينمائية أن الجنازة ستشيع اليوم السبت الموافق 21 / 11 / 2024 من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

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