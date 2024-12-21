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تصوير مسلسل "حكيم باشا" لمصطفى شعبان بإحدى المناطق الصحراوية - أخبار كلمتك

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تصوير مسلسل "حكيم باشا" لمصطفى شعبان بإحدى المناطق الصحراوية - أخبار كلمتك

تصوير مسلسل "حكيم باشا" لمصطفى شعبان بإحدى المناطق الصحراوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 10:40 صباحاً -  يواصل أحمد خالد أمين مخرج مسلسل حكيم باشا تصوير عددا من مشاهد العمل بأحد المناطق الصحراوية، ومن المقرر أن يستمر التصوير بها لما يقرب من 3 أيام، وتعود بعدها أسرة المسلسل إلى دهشور خلال الأيام القليلة القادمة لتصوير المشاهد المتبقية، خاصة أن الديكورات الرئيسية للعمل تم بناؤها هناك.

تفاصيل مسلسل حكيم باشا

ويتعرض م مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا لمطاردة من قبل عصابة تعمل في الآثار، لأنهم يريدون الحصول على ما لديه من آثار. 

 

ويدخل الفنان مصطفى شعبان في صراعات كبيرة مع الفنان أحمد صيام ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا بسبب تجارة الآثار، وكل منهم يريد أن يصبح الرجل الأول لمافيا بيع الآثار. 

وخلال أحداث العمل يلعب الفنان رياض الخولي شخصية عم حكيم الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، ويقوم بالتنقيب عن الآثار في قرى الصعيد، ويتعرض له أحد الرجال ويقوم بتبليغ الشرطة عنه مما يجعله يقع في العديد من الأزمات.

وخضع الفنان مصطفى شعبان  للتدريب على اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخوض فيها مصطفى شعبان الأعمال الصعيدية.

ومسلسل "حكيم باشا"، يشارك في بطولته دينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وسلوى عثمان، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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