لعنة عمرها 14 عاما تهدد أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:30 مساءً - يعاني الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد كثيرا، خلال زياراته إلى ملعب فريق برشلونة، وذلك قبل الصدام المرتقب بينهما مساء اليوم السبت في الدوري الإسباني - الليجا.

ويستضيف فريق برشلونة في ملعب لويس كومبانيس نظيره أتلتيكو مدريد، في قمة مرتقبة بالجولة 18 من عمر الليجا.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة برصيد 38 نقطة، جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الوصيف، والمتبقي له مباراة أخرى.

سيميوني يعاني مع أتلتيكو مدريد في ملعب برشلونة

الأرجنتيني دييجو سيميوني الذي يتولى قيادة أتلتيكو مدريد منذ ديسمبر 2011، فشل في تحقيق أي فوز في ملعب برشلونة خلال ما يقارب العقد ونصف العقد تقريبا.

وقاد سيميوني فريق أتلتيكو مدريد في 36 مباراة بكافة البطولات ضد برشلونة، حقق خلالها 5 انتصارات فقط، وتعادل 11 مرة وخسر في 20.

وجاءت انتصارات أتلتيكو على البارسا بواقع فوزين في دوري أبطال أوروبا بملعب فريقه 1-0 في 2014، ثم 2-0 في 2016 ضمن منافسات دور الثمانية.

وعلى مستوى الليجا، فاز أتلتيكو مرتين أيضًا في ملعبه 1-0 بالجولة 10 لموسم 2020-2021، وبعدها 2-0 في الجولة الثامنة لنسخة 2021-2022.

ورغم الفشل الدائم في ملعب البارسا، لكن سيميوني توج في موسم 2013-2014 بلقب الليجا على استاد كامب نو نفسه، بعد تعادل إيجابي 1-1 ضد برشلونة الذي كان مطالبًا بالفوز لكي يحقق اللقب.

جاء الانتصار الخامس بنتيجة 3-2 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، خلال شهر يناير 2020.

وبشكل إجمالي، زار أتلتيكو مدريد ملعب البارسا في عهد سيميوني 17 مرة على مستوى كافة البطولات، خسر في 10 منها وتعادل في 7 ولم يحقق أي انتصار.

وعلى صعيد الدوري الإسباني، فاز برشلونة في آخر 3 مواجهات على ملعبه ضد أتلتيكو بنتائج 1-0 مرتين و4-2 مرة، بينما حصد الأتلتي آخر نقطة تعادل ضد بلوغرانا في كامب نو بنتيجة 0-0 في موسم 2020-2021.

يذكر أن أتلتيكو في موسمي تتويجه بالليجا مع سيميوني 2013-2014 و2020-2021، لم يخسر من البارسا في المسابقة، إذ تعادل معه مرتين في الأول 0-0 و1-1، وهزمه 1-0 وتعادل سلبيًا في الثاني.

وبإمكان أتلتيكو مدريد توسيع الفارق النقطي مع برشلونة لـ6 نقاط، لو فاز عليه في أمسية اليوم السبت، ثم حقق الانتصار في مباراته المؤجلة.

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