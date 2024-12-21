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ياسين سعيد نعمان يكشف عن علاقة بين اسرائيل والحوثيين - أخبار كلمتك

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ياسين سعيد نعمان يكشف عن علاقة بين اسرائيل والحوثيين - أخبار كلمتك

ياسين سعيد نعمان يكشف عن علاقة بين اسرائيل والحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 03:47 مساءً - كلمتك/خاص:

أعرب السفير اليمني لدى المملكة المتحدة، ياسين سعيد نعمان، عن استيائه الشديد من التصعيد الإسرائيلي ضد اليمن، واصفاً تلك التصرفات بأنها خدمة مجانية لجماعة الحوثي، التي وصفها بـ "العصابة الخارجة عن القانون".

جاء ذلك في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث أشار إلى أن التصعيد الإسرائيلي يقدم هدية لا تقدر بثمن للحوثيين، الذين لا يعنيهم من أمر اليمن واليمنيين إلا تعزيز سلطتهم غير الشرعية، واستغلال معاناة الشعب اليمني.

وقال السفير نعمان في منشوره: "على الإسرائيليين، وهم يستعرضون عضلاتهم بتدمير مقدرات الشعب اليمني، أن يدركوا أنهم يقدمون هدية لا تُقدر بثمن للحوثيين الذين لا يعنيهم شيء من أمر اليمن واليمنيين وما شيدوه بعرقهم وكفاحهم جيلاً بعد جيل".

وأضاف أن الحوثيين يسعون للاستفادة من التصعيد الإسرائيلي في تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، وتوظيف هذه الأحداث لصالحهم من خلال الترويج لأنفسهم كجزء من محور المقاومة، رغم أن هدفهم الحقيقي هو تعزيز سلطتهم على حساب الشعب اليمني.

وأوضح السفير أن الجماعة الحوثية تعتمد على الدعم الإيراني، سواء من خلال الصواريخ أو الطائرات المسيرة، لتبرير أفعالها تحت شعارات مثل "غزة"، في وقت تنتظر فيه أي استهداف إسرائيلي للمنشآت اليمنية لتوظيفه لصالح السردية الحوثية أمام المجتمع الدولي.

وأكد أن هناك نوعاً من "التخادم" بين إسرائيل والحوثيين، حيث تقوم إسرائيل باستخدام هذه الأحداث لتبرير عدوانها المستمر على غزة، بينما يستغل الحوثيون الوضع لتحسين صورتهم وزيادة شرعيتهم في نظر المجتمع الدولي.

وختاماً، دعا السفير نعمان إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي ضد اليمن، مشدداً على أن هذه التصرفات لا تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب اليمني وتدعيم أطراف لا تمثل مصالحه، وطالب بتفهم الأبعاد الحقيقية للصراع في المنطقة من أجل تحقيق سلام حقيقي يعكس مصالح الجميع.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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