بنك القطيبي الإسلامي يفتتح فرعين جديدين في مأرب والشحر بحضرموت - أخبار كلمتك

افتتح بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، صباح اليوم السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤م فرعين جديدين في محافظة مأرب، ومديرية الشحر بمحافظة حضرموت.

ويقع فرع (مأرب) في المجمع - شارع سبأ - بجانب مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، فيما يقع فرع (حضرموت - الشحر) في المنصورة - الشارع العام.

وقال الأستاذ عبدالسلام الوردي، الرئيس التنفيذي للبنك أن هذا الافتتاح يأتي انسجاماً مع سياسية البنك في التوسع والانتشار، موضحاً أن الفرعين الجديدين زُوّدا بكافة التجهيزات الحديثة لمواكبة ما هو جديد في مجال السوق المصرفية لضمان مستوى متميز من الخدمة وتوفير وقت العملاء، وإتاحة كافة المنتجات الخدمية البنكية، بالإضافة إلى وجود خدمة كبار العملاء VIP.

وأكد الوردي، أن بنك القطيبي يسير بخطى ثابته في تحقيق خطته الإستراتيجية التوسعية الرامية إلى مد وتطوير شبكة فروعه، لنشر الثقافة المالية ودعم مبادرات البنك المركزي لتعزيز مبدأ الشمول المالي، وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لأكبر شريحة ممكنة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وسيقدم الفرعين الجديدين، للعملاء منتجات التمويل بأنواعها، كما يمكن أيضا للعملاء الاستفادة من منتجات الحساب الجاري، بالإضافة الى البطاقات الائتمانية "ماستر كارد" والصرافات الآلية، والخدمات المتنوعة التي تلبي احتياجات العملاء المالية.

حضر افتتاح فرع مأرب وكيل المحافظة، عبدالله الباكري، ونائب مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، زياد الصلوي، فيما حضر افتتاح فرع الشحر مدير فرع البنك المركزي بالمكلا، الأستاذ زكي بن عويد، ومدير عام مديرية الشحر، الأستاذ عادل باعكابة.

يُذكر أن بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، كان قد حصل مؤخرًا على جائزة البنك الرائد في الخدمات المصرفية لعام 2024 من اتحاد المصارف العربية، كما يواصل البنك جهوده لتوسيع شبكة فروعه وتعزيز حضوره المصرفي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تقديم خدمات مالية مبتكرة ومتطورة.