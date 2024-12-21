مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أحمد مالك يبدأ تصوير مسلسل «ولاد الشمس»| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - بدأ الفنان أحمد مالك، تصوير أولى مشاهد مسلسل «ولاد الشمس»، الذي يتعاون من خلاله مع الفنان طه دسوقي لأول مرة، ويشارك به في موسم رمضان 2025.

وكشف المنتج هاني عبد الله، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن بدء تصوير مسلسل «ولاد الشمس»، قائلا: «توكلنا علي الله، ولاد الشمس من إنتاج المتحدة، تأليف مهاب طارق والمخرج شادي عبد السلام، رمضان 2025.

ويعود أحمد مالك بمسلسل ولاد الشمس في دراما رمضان 2025، بعد غياب استمر لـ 3 سنوات، منذ مشاركته في مسلسل نسل الأغراب مع أحمد السقا وأمير كرارة.

آخر أعمال أحمد مالك

يشار إلى، أن آخر أعمال أحمد مالك هو مشاركته في مسلسل «مطعم الحبايب»، بالتعاون مع هدى المفتي، والذي عرض مؤخرا من خلال منصة شاهد الرقمية.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار كوميدي، حول أبو المجد، الذي يمتلك مطعما في أحد الأحياء، ويدخل في خلافات ومناوشات بشكلٍ شبه يومي مع أصحاب المطاعم المجاورة له، من منطلق المنافسة فيما بينهم، لكن تجمعهم بالنهاية حالة من الوحدة والترابط دون التسبب في أي ضرر، والعمل مكون من 30 حلقة.

مسلسل مطعم الحبايب، شارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، محمود البزاوي، وإنعام سالوسة وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.