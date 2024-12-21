مشاهير العرب - بـ«ماسك وحش».. ياسمين عبد العزيز تمازح فريق مسلسل «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - ياسمين عبد العزيز.. في ظل التحضيرات لموسم رمضان 2025، تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما مازحت فريق عمل مسلسلها الجديد «وتقابل حبيب».

ياسمين عبد العزيز تمازح فريق مسلسل «وتقابل حبيب»

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر خاصية أستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو طريفًا ظهرت فيه باستخدام فلتر يحوّل شكلها إلى وحش، ومازحت فريق العمل بطريقة عفوية، حيث فوجئت بسنت شوقي بشكل الفلتر وسط ضحكات متبادلة.

ولم تكتف بذلك، فلم يسلم السيناريست عمرو محمود ياسين من طرافة ياسمين أيضاً، حيث استخدمت فلتر آخر عليه وسط ضحكاتها، مما أضاف المرح في كواليس المسلسل.

مسلسل وتقابل حبيب

وتواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز، تصوير مشاهدها من مسلسل وتقابل حبيب استعدادًا لمشاركته ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2025.

ويشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل وتقابل حبيب عدد من نجوم ونجمات الدراما التلفزيونية وهم كريم فهمي، محمود عمرو ياسين، إيمان السيد، بدرية طلبة، نيكول سابا، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز هو مسلسل «ضرب نار»، الذي تم عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023، وحاز على إعجاب كبير من قبل الجمهور.

وضم مسلسل «ضرب نار»، مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، وسهير المرشدي، ومها نصار، هدى الإتربي، أحمد صادق، وعدد من الفنانين، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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