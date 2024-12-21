مشاهير العرب - بعد طرح البوستر الرسمي.. قصة وموعد عرض فيلم «الدشاش» لـ محمد سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - فيلم الدشاش.. حالة من الجدل حدثت بعدما كشفت الشركة المنتجة لفيلم «الدشاش»، عن البوسترات الدعائية للعمل، حيث ظهر النجم محمد سعد، في شكل مختلف، مما سيطرت حالة من الفضول لدى الجمهور لمشاهدة الفيلم، متسائلين عن موعد عرض فيلم الدشاش.

موعد عرض فيلم الدشاش

أعلنت الشركة المنتجة موعد عرض فيلم الدشاش لـ محمد سعد، والمقرر عرضه في دور العرض بمصر يوم الأربعاء الموافق 1 يناير المقبل، ثم يوم 15 يناير بجميع الدول العربية.

فيلم الدشاش

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الدشاش» بطولة الفنان محمد سعد، عددا من البوسترات الرسمية عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، استعدادًا لعرضه في السينمات بشهر يناير 2025.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد

وظهر عدد من أبطال فيلم الدشاش بصورة منفردة على الملصقات، كان من بينهم الفنان محمد سعد، الذي ظهر بلوك جديد ومختلف تمامًا عن المعتاد، وحيث كان حليق الرأس وبـ لحية كثيفة، ليسيطر الغموض والتشويق.

ويعد فيلم الدشاش هو عودة للفنان محمد سعد إلى شاشة السينما، بعد غياب 6 سنوات، منذ طرح أخر أفلامه «الكنز 2.. الحب والمصير» عام 2019، وقدم فيه سعد دورًا مختلفًا عن أدواره الكوميديا المعتادة، وكان العمل من إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال.

أبطال فيلم الدشاش

وشملت قائمة بوسترات فيلم الدشاش، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي.

قصة فيلم الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.