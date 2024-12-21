مشاهد من تعامد الشمس على مقصورة «قدس الأقداس» بمعبد الكرنك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 12:46 مساءً - شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم السبت 21 ديسمبر، تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد الكرنك، وهي ظاهرة سنوية نادرة الحدوث، تتزامن مع بداية فصل الشتاء من كل عام.

توافد السياح للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس

وتوافد الكثير من السياح من مختلف أنحاء العالم فجرا للاحتفال والمشاركة مع أبناء الأقصر الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، وذلك وسط أجواء من الاستمتاع بالتواجد في قلب المعبد لرؤية تلك الظاهرة المختلفة من نوعها.

عروض الصوت والضوء

وشهدت معابد الكرنك قبل شروق الشمس عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس في واجهة الصرح الرئيسي لمعابد الكرنك، وموسيقى شروق الشمس المميزة التي أبهرت الجمهور، وفعاليات العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية والتنورة، وتنظم هذه الاحتفالية سنويا في 21 ديسمبر من كل عام، وذلك للإعلان رسميا عن بدء فصل الشتاء في مصر.

وبدأ برنامج الاحتفالية في قبل شروق الشمس، للمساهمة في الترويح والترفيه للحضور من الأفواج الأجنبية والمصريين والضيوف، ثم مقدمة عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس في واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، وتمت تغطية شروق الشمس ورصده حتى الساعة السابعة صباحا.

إعلان الانتقال لفصل الشتاء رسميا

وتحتفل محافظة الأقصر سنويا في فجر يوم 21 ديسمبر، بأهم الأحداث الفلكية في مصر والعالم، والذى تم خلاله تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وهذا إعلان بالانتقال لفصل رسميا.

معبد أمون رع أحد أكبر معابد الكرنك

يعد معبد أمون رع أحد أكبر معابد الكرنك، وأقامه المهندسون المصريون القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسي، والذى يتوافق مع الانتقال الشتوي، مما يعتبر إبداعا فلكيا هندسيا معماريا تاريخيا بأرض الأقصر.

وتشهد المعابد والمقاصير المصرية القديمة عددا من الظواهر الفلكية الفريدة، التي تشير بحسب علماء المصريات إلى تقدم قدماء المصريين في مجال علوم الفلك والهندسة.

ويأتي في مقدمة تلك الظواهر، ظاهرة تعامد الشمس على معابد أبوسمبل، جنوبي أسوان، التي تتكرر مرتين في العام وتجذب الآلاف من السياح المصريين والأجانب، وباتت من الأحداث المهمة على الأجندة السياحية المصرية.