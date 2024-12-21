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«الإنتاج الحربي»: توفير وجبة مجانية للعاملين في الشركات والوحدات التابعة - أخبار كلمتك

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«الإنتاج الحربي»: توفير وجبة مجانية للعاملين في الشركات والوحدات التابعة - أخبار كلمتك

«الإنتاج الحربي»: توفير وجبة مجانية للعاملين في الشركات والوحدات التابعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 03:06 مساءً - نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الدولة للإنتاج الحربي رقم 270 لسنة 2024، بشأن تعديل نص البند 1 من المادة 55 من لائحة شؤون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها، وذلك في العدد رقم 284 في 21 ديسمبر 2024.

قرار وزارة الإنتاج الحربي
قرار وزارة الإنتاج الحربي

وجاء في المادة الأولى من القرار: يُعدل البند رقم 1»من المادة 55 من لائحة شؤون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها الصادرة بالقرار رقم 226 لسنة 2024 ليكون كالآتي:

يقدم للعاملين بالهيئة والشركات والوحدات التابعة لها وجبة مطهية مجانية كاملة السعرات الحرارية تكفل تأديتهم لأعمالهم طوال ساعات العمل المحددة، وفي حالة عدم إمكانية توفيرها لكل أو بعض العاملين تقدم الوجبة جافة فإذا تعذر ذلك يجري الاستعواض عنها ببدل نقدى مقداره خمسة وعشرون جنيها عن أيام العمل ذات الأجر الكامل والإجازات الاعتيادية والعرضية المقررة للعام الميلادي الواحد والإجازات المرضية المعتمدة التي تمنح نتيجة لإصابة العمل أو الأمراض المهنية أو الأمراض المزمنة».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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