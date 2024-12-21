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مصر تدين حادث الدهس في مدينة ماجديبورج الألمانية - أخبار كلمتك

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مصر تدين حادث الدهس في مدينة ماجديبورج الألمانية - أخبار كلمتك

مصر تدين حادث الدهس في مدينة ماجديبورج الألمانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - أدانت مصر حادث الدهس الذي وقع مساء أمس 20 ديسمبر 2024، في مدينة «ماجديبورج» في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وعبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، واستنكارها لكافة أشكال العنف والإرهاب.

وتقدمت مصر بأصدق تعازيها للحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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