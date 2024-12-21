الرياضة - 05:06 - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، بجميع البنوك العاملة داخل مصر.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 13.53 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري نحو 13.51 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 13.51 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال نحو 13.49 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي نحو 13.53 جنيه للشراء، و 13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 13.54 جنيه للشراء، و 13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 13.51 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.