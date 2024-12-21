«هيخلي الصبية كركوبة».. موعد بداية شهر طوبة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - يترقب الكثير من محبي فصل الشتاء موعد بداية شهر طوبة 2025، نظرا لأنه يمثل ذروة الشتاء في مصر، إذ يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة مع رياح شديدة.

شهر طوبة

يعتبر شهر طوبة، هو الشهر الخامس من السنة القبطية، ويأتي عيد الفصح في اليوم الـ 11 منه، كما يتم فيه إعداد الأرض للزراعة، التي تُعرف باسم «التطويب».

كان شهر طوبة عند المصريين القدماء، هو الشهر الأول في موسم النمو المعروف بـ«بروييت»، إذ ينتهي فيضان النيل وتبدأ الأراضي الزراعية بالاخضرار والمزروعات في النمو.

موعد شهر طوبة 2025

من المقرر أن يحل موعد شهر طوبة 2025، يوم الخميس الموافق التاسع من يناير المُقبل، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 7 فبراير المقبل، وفقًا للتقويم القبطي.

الشهور القبطية بالترتيب

أولها بشهر «توت»، ويبدأ خلال الفترة من 11 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر، ثم يليه «بابه» من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، ثم «هاتور» من يوم 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، وبعد ذلك «كهيك» من يوم 10 ديسمبر إلى 8 يناير، ثم «طوبة» من يوم 9 يناير وحتى 7 فبراير، و«أمشير» من يوم 8 فبراير وحتى 9 مارس، و«برمهات» من يوم 10 مارس وحتى 8 أبريل.

ويأتي شهر «برمودا» خلال الفترة من 9 إبريل إلى 8 مايو، و«بشنس» من يوم 9 مايو وحتى 7 يونيو، و «بؤونة» من يوم 8 يونيو وحتى 7 يوليو، و«أبيب» من يوم 8 يوليو وحتى 6 أغسطس، و«مسرى» من يوم 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر، ثم شهر «النسئ» من يوم 6 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر.