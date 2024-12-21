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مشاهير العرب - وزير الثقافة ينعي الدكتور محسن التوني - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وزير الثقافة ينعي الدكتور محسن التوني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة ينعي الدكتور محسن التوني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتور محسن التوني، الأستاذ بقسم الصوت والعميد السابق للمعهد العالي للسينما، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وجاء ذلك في بيان نشرته وزارة الثقافة، والذي نص على الآتي: ينعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور محسن التوني، الأستاذ بقسم الصوت والعميد السابق للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء، نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وفاة محسن التوني

وفاة الدكتور محسن التوني

وأعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة، منذ قليل وفاة مهندس الصوت السينمائي محسن التونى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الأمير أباظة: «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، توفى إلى رحمه الله الدكتور محسن التونى، العميد السابق للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، اللهم اغْفِرْله وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ.

صلاة جنازة محسن التوني

ومن جانبها نعت نقابة المهن السينمائية الراحل محسن التوني في بيان جاء فيه: «ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل الدكتور محسن التوني استاذ بقسم الصوت وعميد المعهد العالي للسينما سابقا وعضو مجلس إدارة النقابة، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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