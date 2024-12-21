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الرياضة - 12:31 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:31 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في مصر الآن داخل أسواق الصاغة المحلية، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3765 جنيهًا للبيع، 3745 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

وتوفر بوابة كلمتك، للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر داخل أسواق الصاغة

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 24 نحو 4302.75 جنيه للبيع، 4280 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 22 نحو 3944.25 جنيه للبيع، 3923.25 حنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 نحو 3765 جنيهًا للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 18 نحو 3227.25 جنيه للبيع، 3210 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 14 نحو 2510 جنيهًا للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 12 نحو 2151.5 جنيه للبيع، 2140 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 9 نحو 1613.5 جنيه للبيع، 1605 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر إلى 30120 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب الآن في مصر إلى 2623.8 دولار للبيع، 2622.78 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4302.75 جنيه 4280 جنيه
عيار 22 3944.25 جنيها 3923.25 جنيه
عيار 21 3765 جنيها 3745 جنيها
عيار 18 3227.25 جنيه 3210 جنيه
عيار 14 2510 جنيه 2496.75 جنيه
عيار 12 2151.5 جنيه 2140 جنيه
عيار 9 1613.5 جنيه 1605 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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