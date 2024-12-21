وفاة مهندس الصوت السينمائي محسن التوني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - أعلن الناقد الفني الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رحيل مهندس الصوت السينمائى محسن التونى.

وفاة محسن التوني

وقال الأمير أباظة: “إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، توفى إلى رحمه الله الدكتور محسن التونى، العميد السابق للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، اللهم اغْفِرْله وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ.”.

ولم يتم الكشف عن أى تفاصيل بخصوص موعد ومكان الجنازة او العزاء.

وشارك مهندس الصوت السينمائى محسن التونى فى عدد من الأعمال الفنية، منها “المولد وجحيم تحت الماء وأبو كرتونة والمخطوفة وأربعة فى مهمة رسمية، وشقاوة فى السبعين”.

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