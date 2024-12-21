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الأكل عبر أنبوب، تطورات الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

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الأكل عبر أنبوب، تطورات الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

الأكل عبر أنبوب، تطورات الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 09:40 صباحاً - يرقد السيناريست بشير الديك بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب خلل في وظائف الكلى أدى إلى تورم في جسده بشكل كبير، وبعد إجراء الفحوصات الطبية قرر الأطباء أنه لا بد أن يلجأ إلى غسيل كلوي بشكل سريع.

وبسبب خلل وظائف الكلى فقد السيناريست بشير الديك القدرة على التركيز، وفقد الوعي أكثر من مرة داخل غرفة العناية المركزة، مما جعل الطبيب المعالج يقوم بإجراء جلسات أكسجين عادية له خلال الساعات الماضية، وتغذيته عن طريق المحاليل تارة، والأنبوب تارة أخرى، بسبب فقده على قدرة المضغ.

وكانت "دينا" ابنة السيناريست الكبير بشير الديك  قد كشفت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد دخوله الرعاية المركزة بأحد المستشفيات يوم الخميس الماضي. 


الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك 

 وكتبت دينا بشير الديك: “صباح الخير جميعًا.. للأسف بابا دخل تاني الرعاية في مستشفى..  والمرة دي الموضوع بقى مختلف خالص.. للأسف حالته بعد ما كانت بتتحسن شوية بقت ترجع تسوء تاني.. المشكلة في الإهمال وعدم الاهتمام بالمرضى… رحنا امبارح وقت الزيارة لقينا بابا زاد عدم وعيه وذراعه وارم جدًا وبيؤلمه ومحدش كان واخد باله والمفروض إنه في الرعاية”.

وأضافت دينا بشير الديك: "المشكلة التانية إنه بقى لا قادر يمضغ الأكل ولا يبلعه… ده غير إنه كان جعان على غير العادة لأنه بالرغم من عدم قدرته على المضغ ولا البلع لكنه أول ما بدأ يأكل بدأ وعيه يزيد… ازاي دي رعاية؟!… ومن كتر قلق ماما وعدم ثقتها في الخدمة المقدمة (اللي هي مش رخيصة بالمناسبة) بقت بتشوف الأدوية اللي بياخدها وبتعرف تأثيرها والآثار الجانبية بتاعتها، وبدأت تناقش الدكاترة في الأدوية  دي.. راح دكتور الرعاية المحترم المتواجد ساعتها قال لها (لو مش قادرين على مصاريف المستشفى روحوا مستشفى تانية) هل ده رد محترم لدكتور رعاية في مستشفى معروفة بتميزها في الرعاية؟!".

واختتمت: “الصراحة مش ده أول دكتور رعاية هناك يكون بالجليطة دي… وللأمانة الوحيدين المهذبين هناك دكتور صافي مديرة الرعاية ودكتور أحمد سامي دكتور الرعاية… وللأسف مش موجودين طول الوقت… إن شاء الله نخرج منها على خير ونروح مستشفى تانية في أسرع وقت… برجاء الدعاء لبابا إنه يقوم بالسلامة ويخرج من النفق المظلم اللي هو فيه ده…  آمين”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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