بعد مشادته مع عصام الحضري، أبرز المعلومات عن الإعلامي العماني أحمد الرواس (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 11:35 صباحاً - تصدرت المشادة الحادة بين أسطورة حراسة المرمى المصري عصام الحضري واللاعب العماني السابق أحمد الرواس، محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر المنصات المختلفة عدة فيديوهات المشادة بين عصام الحضري وأحمد الرواس بعد تصريحات الأخير بأن الأسطورة في مصر محمد أبوتريكة ومحمد صلاح.

وتساءلت العديد من الجماهير المصري عن من هو احمد الرواس.

من هو أحمد الرواس؟

أحمد الرواس هو إعلامي عماني شهير ومحلل بقنوات الكأس القطرية.

وانضم لناشئين نادي ظفار العماني إلا أن والده حرمه من مواصلة اللعب.

ولجأ الرواس بعد ذلك لمجال الإدارة الرياضية وشغل منصب بفريق الكرة بنادي ظفار ثم عضو بمجلس الإدارة.

وأول ظهور لأحمد الرواس محللا كان عبر القنوات القطرية وليس العمانية.

واشتهر برأيه الصريح والجريء في الحلقات مما يؤدي لخلاف حاد على الشاشة مع زملاؤه بالاستديو.

وحقق نجاحا جماهيريا خاصة بين محبي نادي ظفار العماني وتوسعت شهرته للجماهير العربية خاصة الخليجية بعد فرض رأيه الصريح بين المحللين بالقنوات الفضائية القطرية والسعودية.

احمد الرواس،كلمتك

تصريحاته عن النادي الأهلي

وأشادت جماهير الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” بتصريحات أحمد الرواس بعد الحديث عبر قنوات الكأس القطرية عن مكانة النادي الأهلي ودوره الكبير في تعزيز شعبية كرة القدم في الوطن العربي، معتبرًا أن اسم “الأهلي” أصبح رمزًا رياضيًا يمتد تأثيره في مختلف الدول العربية.

وقال الرواس في تصريحات تلفزيونية: الأهلي ليس مجرد نادٍ، بل هو الشعب، التاريخ، البطولات، والمجد، تأثيره جعل اسم الأهلي حاضرًا في أندية بالدول العربية، وهو الرقم واحد تاريخيًا في العالم العربي.

وأضاف الإعلامي العماني، أن كل عربي بدأ بتشجيع الأهلي قبل أن يتجه لأي نادٍ آخر.

وأشار الرواس إلى أن جماهيرية الأهلي تتفوق على نظيره الزمالك، قائلًا: “بينما تحمل أندية عربية عديدة اسم الأهلي، لا يوجد نادٍ خارج مصر يحمل اسم الزمالك، وهو ما يؤكد ارتباط الأهلي بالشعب العربي بأسره”.

المشادة مع عصام الحضري

وشهد برنامج "المجلس" المذاع على فضائية "الكأس" مشادة كلامية حادة بين أسطورة حراسة المرمى المصري عصام الحضري واللاعب العماني السابق أحمد الرواس.

واشتعل النقاش بين النجمين حول من هو الأحق بلقب الأسطورة، حيث أكد الحضري على مكانته الكبيرة في عالم كرة القدم، مستندًا إلى إنجازاته وإسهاماته الكبيرة في تاريخ الكرة المصرية.

احمد الرواس،كلمتك

وأبدى الحضري استياءه من تصريحات الرواس، معتبرًا إياها تحقيرًا لإنجازاته، وشدد على أنه شخصية فريدة من نوعها في تاريخ الكرة المصرية، ومقارنته بالأهرامات الثلاثة دليل على مكانته الاستثنائية.

ورد الرواس على ذلك مؤكدًا أن لقب الأسطورة يقتصر على نطاق محلي، وأن الحضري لم يحقق إنجازات عالمية تجعله يستحق هذا اللقب.



وتصاعدت حدة النقاش بين النجمين، حيث هاجم الحضري منتخب عمان، مشيرًا إلى فشله في تحقيق أي إنجاز يذكر على المستوى القاري، في حين رد الرواس بأن الحضري يبالغ في تقدير نفسه، وأن هناك لاعبين مصريين آخرين يستحقون لقب الأسطورة أكثر منه، مثل محمد صلاح ومحمد أبوتريكة.

واختتم الرواس تصريحاته بالتأكيد على أن الحضري يركز بشكل كبير على مدح نفسه وتقديم نفسه كأفضل لاعب في التاريخ، في حين أن هذا الأمر يترك للجمهور والجماهير لتقييمه.

وأكد الرواس أن الحضري حر في التعبير عن رأيه، ولكنه لا يتفق معه في هذا الشأن.

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