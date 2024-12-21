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شروط الحصول على القرض الشخصي من بنك "cib" - أخبار كلمتك

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شروط الحصول على القرض الشخصي من بنك "cib" - أخبار كلمتك

شروط الحصول على القرض الشخصي من بنك "cib" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 03:15 مساءً -  يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB، عن تفاصيل شروط ومستندات القرض الشخصي للعملاء. 

القرض الشخصي من بنك CIB

كما تتنوع الخدمات الأخرى في البنك التجاري الدولي CIB، ومنها القرض الشخصي ببرامج متعددة.

ويأتي في مقدمة هذه البرامج التمويلية القرض الشخصي بدون ضمانات.

 

وحول متطلبات القرض الشخصي بدون بضمانات من بنك cib  فهي كالتالي: 

شروط الحصول على القرض الشخصي من cib 

الحد الأدنى للسن: ٢١ سنة الحد الأقصى للسن: ٦٠ سنة وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و٦٥ سنة لأصحاب الأعمال الخاصة.

 

الحد الأدنى لصافي الراتب:٢.٦٠٠ جنيه مصري لأصحاب الراتب، الشهري ١٠.٠٠٠ جنيه مصري لأصحاب الأعمال الخاصة.

التأمين: تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاة (لا قدر الله).

 

المستندات المطلوبة للقرض الشخصي من cib 

 نموذج الطلب، بطاقة رقم قومي سارية، كشف حساب بنكي، وإيصال مرافق حديث.

لأصحاب الراتب الشهري: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو ثلاث كشوفات راتب عن عن آخر ٣ أشهر.

لأصحاب الأعمال الخاصة: سجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي.

يقدم البنك التجاري الدولي cib العديد من الخدمات المصرفية المتميزة للعملاء فيه ومنها خدمات فتح الحسابات المتنوعة.

 

مواعيد فتح الحساب في البنك التجاري الدولي  

وحول مواعيد فتح الحساب في البنك التجاري الدولي  CIB فهي متاحة دائما للعملاء ويتم فتح جميع حسابات CIB في نفس يوم العمل أو في يوم العمل التالي على الأكثر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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