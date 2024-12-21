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السيسي:عدد كبير من الجامعات الأهلية دخلت توأمة وشراكة مع نظيراتها العالمية - أخبار كلمتك

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السيسي:عدد كبير من الجامعات الأهلية دخلت توأمة وشراكة مع نظيراتها العالمية - أخبار كلمتك

السيسي:عدد كبير من الجامعات الأهلية دخلت توأمة وشراكة مع نظيراتها العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - أكد الرئيس السيسي أن عدد كبير من الجامعات الأهلية استطاع الدخول في توأمة وشراكة مع عدد من الجامعات العالمية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان فى استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك من خلال منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، واطلع الرئيس على كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولًا إلى كشف الهيئة، والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.

ووجه الرئيس بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزًا، مما يساهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء جهاز الشرطة ودوره المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد، من خلال إعداد أجيال جديدة من العناصر الشرطية المميزة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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