علي يوسف صفقة الزمالك المقبلة، تعرف على الجناح التونسي المتألق (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - دخل نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في مفاوضات مع الجناح التونسي علي يوسف، لاعب فريق هاكن السويدي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لـ صحيفة "fotboll direkt" السويدية فإن نادي هاكن منفتح على بيع علي يوسف إلى نادي الزمالك، خاصة أن عقده ينتهي مع النادي في ديسمبر عام 2025.

وفي السطور التالية نعرض أرقام التونسي علي يوسف في مسيرته الاحترافية بعد اهتمام الزمالك بضمه.

من هو التونسي علي يوسف

يعدعلي يوسف من مواليد عام 2000 حيث يبلغ من العمر 24 عاما ويلعب في مركز الجناح الأيسر ويجيد أيضا اللعب كمهاجم وجناح أيمن.

انضم لفريق هاكن السويدي في يناير 2019، وكانت بداية مسيرته الاحترافية بعد أن تم تصعيده من فريق الشباب بالنادي.

في الموسم الحالي استطاع الدولي التونسي تسجيل 12 هدفا وصناعة هدف في الدوري السويدي مع فريقه هاكن.

ارتدى علي يوسف قميص منتخب تونس في عمر 20 عامًا و10 أشهر وكانت في عام 2021، وتمكن من تسجيل 5 أهداف مع نسور قرطاج في جميع البطولات.

فيما تبلغ القيمة السويقية لـ علي يوسف 2 مليون يورو.

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع التونسي علي يوسف

وذكرت الصحيفة أن اللاعب التونسي، صاحب الـ 24 عاما، يحظي باهتمام أيضا من جانب الدوري الأمريكي، ولكن يبقى الزمالك الأكثر رغبة فى ضم اللاعب الذي ينتهي عقده فى ديسمبر عام 2025.

وأضافت الصحيفة، أنه بعد تعرضه لإصابة خطيرة، عاد علي يوسف إلى الملاعب، وقدم أداءً لا مثيل له خلال هذه الفترة وسجل عشرة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي هاكن يفكر في بيع لاعبه التونسي الذي سيدخل قريبا عامه الأخير في عقده مع النادي، وسيتراوح بيعه مقابل 12-15 مليون كرونة سويدية، ما يتراوح بين مليون و100 ألف إلى مليون و400 ألف دولار.

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