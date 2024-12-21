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الرياضة - 07:56 - السيسي: ضاعفنا عدد الجامعات في مصر لتحسين مستوى التعليم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:56 - السيسي: ضاعفنا عدد الجامعات في مصر لتحسين مستوى التعليم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - السيسي: ضاعفنا عدد الجامعات في مصر لتحسين مستوى التعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 07:56 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم حل مشكلة التعليم في الجامعات من خلال زيادة عدد الجامعات في مصر إلى الضعف.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حوار على هامش زيارته لأكاديمية الشرطة: «لو سألتني عن عدد الجامعات المناسب، هقولك كل مليون شخص لازم يكون لهم جامعة».

كما أكد الرئيس السيسي حرص الحكومة على تحسين مستوى التعليم من خلال الجامعات الأهلية.

وأشار إلى أنه بعد ما كان الحمل ثقيلا على الجامعات الحكومية وكان بها تكدسا، ومستوى غير جيد، أصبح الآن هناك جامعات أهلية تخفف الضغط، ومستوى التعليم بها جيد، مستشهدا بـ جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان وغيرهما من الجامعات الأهلية.

وتابع الرئيس السيسي: «ركزوا يا مصريين في علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، علموا ولادكم المجالات دي في الفترة اللي جاية».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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