مشاهير العرب - ماجدة خير الله: «عمر أفندي» الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ماجدة خير الله: «عمر أفندي» الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: مصر لها دور مشرف مع بلادنا منذ النضال الوطني ضد الاستعمار - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: مصر لها دور مشرف مع بلادنا منذ النضال الوطني ضد الاستعمار - أخبار كلمتك

التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025-2026.. الشروط وسن الالتحاق - أخبار كلمتك

التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025-2026.. الشروط وسن الالتحاق - أخبار كلمتك

لرقمنته وإتاحته للباحثين.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على أرشيف مكتبة الخانجي التاريخي - أخبار كلمتك

لرقمنته وإتاحته للباحثين.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على أرشيف مكتبة الخانجي التاريخي - أخبار كلمتك

«قصور الثقافة» تنظم دورة عن الدراسات السينمائية الحرة في يناير 2025 - أخبار كلمتك

«قصور الثقافة» تنظم دورة عن الدراسات السينمائية الحرة في يناير 2025 - أخبار كلمتك

جروس يؤجل حسم ملف الراحلين عن الزمالك - أخبار كلمتك

جروس يؤجل حسم ملف الراحلين عن الزمالك - أخبار كلمتك

إعادة فتح باب التسجيل لـ استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

إعادة فتح باب التسجيل لـ استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 2024، الحشيش والهيروين أكثر أنواع التعاطي - أخبار كلمتك

جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 2024، الحشيش والهيروين أكثر أنواع التعاطي - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل زياراتها لمدارس القاهرة - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل زياراتها لمدارس القاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري المصري، ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري المصري، ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في الثامنة من مساء اليوم  السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر -  محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافط - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس

 

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي 

ويحل بيراميدز ضيفًا على الإسماعيلي في الثامنة من مساء اليوم السبت، على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الإسماعيلي وبيراميدز 

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر في ترتيب دوري nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفًا، واستقبلت شباكهم هدفين.

ويحتل بيراميدز الترتيب السادس برصيد سبع نقاط جمعها من خوض أربع مباريات.

ويمنح الفوز بيراميدز فرصة العودة للمربع الذهبي ومزاحمة الزمالك بالمركز الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين  - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق