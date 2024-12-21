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وفاة والد مخرج فيلم "البحث عن منفذ خروج السيد رامبو" - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - غيب الموت، مساء اليوم السبت والد المخرج خالد منصور، القائم بالأعمال الإخراجية لـ فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو.

وكتب خالد منصور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: الحمد لله على رحمته وحكمه وقضائه توفى أبويا حبيبى علاء الدين منصور، رجاء الدعاء له بالرحمة.

 

المخرج خالد منصور

وخالد منصور درس الإخراج السينمائي والكتابة في عدد من الورش السينمائية بمصر، تخرج في كلية الآداب، جامعة القاهرة، وأخرج منصور ثلاثة أفلام روائية قصيرة، وهي: "جزيرة التوت"، "الدرويش" و"ليلتين شتا"، والتي شاركت في الكثير من المهرجانات المحلية والدولية.

 

إضافةً لحصوله على بعض الجوائز عن تلك الأفلام، كما أخرج عددًا من الأفلام الوثائقية القصيرة التي عرضت على الفضائيات العربية، ويعتبر فيلمه (البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو) أول أعماله الروائية الطويلة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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